Pesquisa TV Gazeta: GladsonC é um governo ‘regular’ (com grifo..)

Nem carece pesquisa para saber que o governo GladsonC ainda precisa começar de fato a governar o Acre…mas vamos aos números da TV Gazeta, sempre com um grifo nosso.

À pergunta “como está o governo de Gladson Cameli?”, 9% responderam que está “ótimo”. 28% disseram que esta “bom”. 36% afirmaram que o governo está “regular”. 12% avaliam que o governo de Gladson está “ruim” e 13% “péssimo”. Não souberam ou não responderam 2%.

(Grifo oestadoacre): 25% acham o governo Ruim/Péssimo)

“você acha que a saúde melhorou, piorou ou ficou igual?”. Para 20%, a saúde melhorou. 52% sentiram que a saúde “permaneceu igual”. “piorou” para 25%. Não souberam ou não responderam 3% dos entrevistados.

(Grifo oestadoacre): 52% acham que está igual e mais 25% que pirou pode ser lido assim: 77% dizem que a saúde segue péssima..

(…) em relação à educação. 32% acharam que a educação melhorou. 46% avaliam que “permaneceu igual”. 19% observaram que a educação piorou. 3% não souberam ou não responderam.

(Grifo oestadoacre): esses dados da Educação precisam ser melhor explicados…como que base se pode afirmar que a Educação piorou ou melhorou em cinco meses?…Educação não é saúde, segurança…a avaliação precisa ser criteriosa.

Geração de emprego (…) 29% sentiram que a geração de emprego melhorou na gestão de Gladson Cameli. Para 37% permaneceu igual. E 30% acham que piorou. 4% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

(Grifo oestadoacre): 29% sentiram? Sentiram como? Dados do IBGE mostram que Desemprego explodiu no primeiro trimestre de 2019…o Acre está na rabiola da geração de emprego…a economia está parada…o comércio na vende, não emprega, nada…emprego melhorou mesmo só para cargos comissionados (como sempre melhora em todos os governos e para os seus)

Segurança pública (…) 21% entendem que as ações de governo melhoraram nessa área. Metade dos entrevistados entendeu que permaneceu igual. E para 27% dos eleitores, a segurança piorou. Não souberam ou não responderam 2% dos entrevistados.

(Grifo oestadoacre): a segurança está procurando melhorar…a polícia parece mais disposta…é natural em começo de governo. Os números são razoáveis. Daqui a pouco o governo vai entender que o problema da violência não se resolve com polícia somente…é preciso ação do Estado…economia funcionando…o social sendo atendido…dinheiro na mão do povo…realização coletiva…

Reeleição de GladsonC?

(Grifo oestadoacre): Bobagem…Reeleição só em 3 anos e meio…tudo que se disser agora não valerá daqui a sete dias.

Avaliação de Bolsonaro: O presidente teve 15% de “ótimo”. 25% de “bom”. 26% de “regular”. 15% de “ruim”. E 17% de “péssimo”. Não souberam ou não responderam 2% dos entrevistados.

(Grifo oestadoacre): melhor número: 17 mais 15 igual a 32%, que acham o desgoverno Bolsonaro ruim e péssimo..pode ser o começo da virada do Estado mais bolsonarista do planeta.

Em tempo: o maior capital político de GladsonC, em que pese sua inexperiência em gestão – é a sua simpatia com a população mais simples….é inegável e ele sabe explorar…porém, simpatia, sozinha, não sustenta governo…

J R Braña B.

