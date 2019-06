Luiz Calixto ama o senador MBittar

luiz calixto #

O ex-deputado Luiz Calixto, no ac, explica a performance do senador do MDB, MBittar:

–É o senador da motosserra. (e das armas)

-MBittar prega o calçamento do território Acre com lajotas….

-MBittar não sabe discernir reserva legal de áreas de proteção ambiental e permanentes.

-Nem os fazendeiros ousam defender as ideias de MBittar…

-É o senador ‘Orelhão’.

Em tempo: MBittar se aproveitou da onda atrasada do bolsonarismo para se eleger… ele e outros tantos…e qual é essa onda? a onda de armar as pessoas, a onda preconceituosa contra as minorias….a pauta dos comportamentos…é nisso que se pauta o governo Bolsonaro e é nisso que se sustenta MBittar….mas tem prazo de validade porque a sociedade avança…e quando o pensamento coletivo avança políticos obscurantistas perdem espaço…uma hora o Brasil vai acordar desse pesadelo!

Em tempo 2: me surpreendi negativamente com MBittar…infelizmente…já disse isso antes…MBittar tinha tudo para ser um político de expressão, mas não se atualizou e decidiu pelo caminho da trevas…escolha…cada um faz a sua.

