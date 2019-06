Música desta noite é ‘Vilões Satisfeitos’ (ouça onde estiver)

música #

A letra desta música de Carlinhos Brown é penetrante….

Vilões Satisfeitos tem o swing envolvente e contaminante de sempre do baiano…

Curta aí…(sempre lembrando que você também ouve na web rádio oestadoacre)

Antes um trechinho da letra…:

/Bicho na visão da sociedade

/Pour quoi, por quê?

/Se catamos no lixo seus restos

/E ela não vê

/Que passamos momentos ratos

/Quem se importa com quem?

/Saiba como luzir teus raios

/Querido alguém

/Come on, get up, get up, get up (vamos lá, levante-se…)

Boa noite…

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre