Dono da Band vê o óbvio: Lava Jato ferrou a economia

O empresário João Saad, dono da Band (TV Bandeirantes) descobriu a pólvora:

Revista Fórum

Dono da Band diz que Lava Jato é a principal responsável pela crise no Brasil

“Antes de você prender uma pessoa, investigue. Busque provas, comprove aquilo. E depois você prende. Senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores”, disse Johnny Saad a empresários em crítica à Lava Jato.

Saad destacou que a crise no Brasil não é resultado “só de problemas econômicos” e criticou a atuação da Lava Jato. “A elite que está aqui sentada, com o Poder Judiciário, com o poder Legislativo, com a CGU, tem instrumentos para que possa se revolver isso. […] [Para] nós voltarmos a como era antigamente: antes de você prender uma pessoa, investigue. Busque provas, comprove aquilo. E depois você prende. Senão você vai destruindo carreiras, profissões, nomes, empresas, setores”, disse Saad.

E fecha a conta:

“Nenhuma das empresas internacionais que se envolveu no escândalo da Petrobrás ou em outros escândalos foi destruída. Penalize quem fez, mas não se penalize a empresa”, completou.

(…)

Em tempo: Lava Jato acabou com milhares de empregos no setor petrolífero e na construção civil…só a Odebrecht perdeu mais de 230 mil funcionários.

J R Braña B.

