Como acreditar na justisssa braZileira? (v)

Como diz o PT com razão, o réu não é o Lula…o réu é o Moro…mas o STF não o enxerga com os olhos da justiça.

Novamente STF adia julgamento de Lula…com medo de quem?…por pressão de quem?

A liberdade imediata de Lula não tem nada a ver com a Vaza Jato…tem a ver com a não lisura jurídica do processo que o condenou…juiz não pode combinar com a acusação os procedimentos contra o acusado, como vem mostrando The Intercept…

As mentiras de Moro não se sustentam mais…

Hoje Moro pediu desculpas ao MBL por tê-los chamados de ‘tontos’…como? ele não disse que as mensagens reveladas pelo The Intercept não são, digamos, verdadeiras…

Moro se desculpa de mensagens reveladas que ele mesmo diz que não verdadeiras….inacreditável!

É uma mentira em cima da outra…e o cara segue ministro da justiça do Brasil!

PHA fala no dia G

J R Braña B.

