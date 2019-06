Faculdade: curso gratuito com foco no mercado de trabalho (aproveite)

faculdade pitágoras #

Bom dia!

Pitágoras p/ oestadoacre

De olho no mercado de trabalho, a Faculdade Pitágoras de Rio Branco promoverá, na próxima semana, o evento ‘Conecte-se com o mercado’, programação com dois minicursos gratuitos e abertos ao público. Enquanto o administrador e especialista em Gestão e Finanças, Raone Maia, falará sobre ‘Ciência de Vendas’, o administrador e especialista em Gestão de Pessoas, Rafael Souza, abordará o tema ‘O profissional que o mercado precisa’.

“O objetivo é promover qualificação técnica para profissionais que buscam ingressar no mercado de trabalho, que queiram se aperfeiçoar ou buscam uma qualificação a mais, tendo em vista que uma parte da programação é voltada exatamente para o desenvolvimento de competências que o mercado precisa e exige”, explica Raone, que também é coordenador comercial da Pitágoras de Rio Branco.

As inscrições são online, no link.

(…)

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre