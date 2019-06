Um governo do mal tudo se volta contra ele

um governo #

Todo governo claramente contra o povo e seus direitos enfrenta a Lei do Retorno…

Todo governo sinistro sofre com a sua própria maldade…

Há 4 meses, Eduardo Bolsonaro insinuou que o PT transportava droga em voos oficiais. E agora com 39 quilos de COCAÍNA no avião do governo do papai? vai investigar? pic.twitter.com/zfiawYmGPZ — David Miranda (@davidmirandario) 26 de junho de 2019

Em 2006, Bolsonaro pediu morte de brasileiro preso no exterior por tráfico https://t.co/LWbxOuQFFR — VEJA (@VEJA) 26 de junho de 2019

Como pode alguém ser flagrado transportando 39 kg de cocaína em um avião presidencial? Era traficante? Foi posto lá a serviço de alguém? Isso é uma desmoralização para o #Brasil e para a instituição Presidência da República. #SenadorDeTodosNós pic.twitter.com/2Yu7gDS3iE — Jaques Wagner (@jaqueswagner) 26 de junho de 2019

Militar da comitiva de Bolsonaro foi preso na Espanha com 39 kg de cocaina em avião da FAB. Sabem como é o nome disso? Tráfico Internacional de Drogas… e com uso do aparato do Estado brasileiro 🤨 — Manuela (@ManuelaDavila) 26 de junho de 2019

Essencial do DCM – Bolsonaro aplaudiu a morte de brasileiro preso com 13 kg de coca. Como vai ser com o militar? https://t.co/Bn32s6nmnu — DCM ONLINE (@DCM_online) 27 de junho de 2019

General incompetente no cumprimento de seu dever, tira o seu da reta e apela para galhofa: ‘Só se o GSI tivesse bola de cristal para prever’, diz Heleno sobre militar preso com cocaína https://t.co/mbzLuvGyGp pic.twitter.com/e9bjOs33sT — Paulo Barreto (@PauloBa30395640) 27 de junho de 2019

Túlio Gadêlha ironiza Bolsonaro sobre cocaína em avião: “Nem Pablo Escobar” https://t.co/wVS8zklH2F — DCM ONLINE (@DCM_online) 27 de junho de 2019

Sobre educação e relações exteriores, quem conta? https://t.co/P7oWxovvPz — Fernando Haddad (@Haddad_Fernando) 26 de junho de 2019

Há que acabar com a hipocrisia. Informar, prevenir, descriminalizar o usuário, legalizar a maconha, ampliar a pesquisa e o uso medicinal do cannabis; e reprimir o tráfico de drogas, com inteligência e rigor, inclusive em aviões presidenciais. pic.twitter.com/vp0Ip8jFkl — Carlos Minc (@minc_rj) 26 de junho de 2019

Brésil : Bolsonaro secoué par l’affaire de l’« Aerococa », après la découverte de 39 kg de cocaïne dans un avion officiel https://t.co/NtxGe0VLBM — Le Monde (@lemondefr) 26 de junho de 2019

