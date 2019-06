por mais #

Jandira Feghali, deputada federal do Rio de Janeiro, não se esconde atrás do oportunismo do caça-votos, comum à maioria dos parlamentares brasileiros, acreanos (de todos os lados).

Uma das poucas e raras que não escondeu durante todo o processo do Golpe dos canalhas.

Assista Jandira…foi hoje na câmara dos deputados:

J R Braña B.

Ajuda a manter oestadoacre….fulcral na mídia do Acre