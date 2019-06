Caged: emprego melhora em Maio [mas período GladsonC é negativo]

caged #

Governo do Acre comemora, porém números do Caged/Ministério do Trabalho ainda não dão margem para festa.

No mês de maio foram admitidos 2.362 e demitidos 1.991….e o saldo é de 371 (variação 0,48%)

No ano foram admitidos 10.969 e demitidos 11.202….saldo negativo de -233 (variação -0,30%)…traduzindo: este período é o período governo GladsonC.

Nos últimos 12 meses foram contratados 25.986 e demitidos 26.421…saldo negativo de -434 (variação -0,55%)…traduzindo: este período de 12 meses compreende o governo anterior (desde maio 2018 até maio 2019 do governo atual)

-Acredito que, se Deus quiser, com o trabalho de nossos técnicos, vamos ainda muito mais longe, já que estamos prestes a liberar uma licitação de mais de R$ 94 milhões para a segunda etapa de recuperação de ramais e também da retomada de outras 40 obras inacabadas pelo governo passado”, ressalta o governador Gladson Cameli.

Caged/Min do Trabalho

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), divulgado na quinta-feira (27) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, mostram que o estado de Acre teve saldo positivo na geração de empregos em maio. No período, foram abertos 371 novos postos de trabalho, uma variação de 0,48% em relação ao estoque do mês anterior.

Em maio, a geração de empregos na economia do Acre foi impulsionada pelos setores da Construção Civil, com a abertura de 293 novos postos, seguido pelo setor de Serviço e de Serviços Industriais de Utilidade Pública

