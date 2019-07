minifestação #

A minifestação no Acre, em frente do palácio Rio Branco, no domingo à tarde…

Meia-dúzia de incautos defendendo Bolsonaro, Moro (o juiz imparssssssial) e a reforma da previdência do banqueiro Paulo Guedes que vai ferrar eles próprios…

Maioria fantasiada com a camisa amarela-brega da Globo-CBF.

