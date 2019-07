Governo GladsonC se olha no espelho (confira)

Redução dos índices de homicídios acima da média nacional – Nos primeiros meses de 2019, o Acre foi o segundo estado da região Norte que mais preservou vidas e com a média acima da divulgada em nível nacional, com 29,11%, de acordo com o relatório de inteligência da Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Convocações de aprovados

Candidatos em cadastro de reserva do último concurso realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar foram convocados pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), para o curso de formação para oficial militar. No total, 21 candidatos foram chamados, sendo 15 homens e 6 mulheres. O governador se comprometeu também em chamar o cadastro reserva do concurso da Polícia Militar. Outros cerca de 500 homens e mulheres recém-saídos do curso de formação concurso da PM e da Civil estarão aptos a atuar contra o crime.

Botão da Vida a mulheres vítimas de violência

O governo criou uma ferramenta importante para suporte às ações de combate e prevenção à violência contra a mulher. O aplicativo Botão da Vida é um projeto inovador que já faz parte de um conjunto de ações programadas na gestão do governador Gladson Cameli, na área de ‘Política para Mulheres’, usado para a aplicação da lei, em caso de descumprimento das medidas protetivas. Foi pensado para dar segurança à vítima e informações à polícia.

Acordo de cooperação Brasil e Bolívia

O Governo do Estado do Acre e o Governo do Departamento de Pando, na Bolívia começaram um acordo de cooperação que visa o enfrentamento ao tráfico de drogas e saída de bens roubados nas fronteiras. A assinatura do termo tem como objetivo reduzir as ocorrências de ilícitos na área de fronteira, por meio da Carta de Intenções

Mais de 470 veículos roubados recuperados

Dados disponibilizados pela Secretaria de Estado da Justiça e Segurança Pública mostram que nos primeiros cinco meses do ano, um total de 473 veículos com restrição de roubo ou furto já foram recuperados em ações das forças de segurança em todo o estado. A redução desse tipo de crime, se comparado ao mesmo período do ano passado, é de pouco mais de 20%.

Educação

Diálogo respeitoso com os sindicatos

A administração do governador Gladson Cameli reafirmou o compromisso com trabalhadores em Educação, ao criar um grupo de trabalho para construir pautas que contemplem toda a categoria.

Entre os temas principais em andamento hoje estão a equiparação do piso salarial para os professores do magistério, que hoje é de R$ 2.877,00 em nível nacional e a partilha de R$ 30 milhões em recursos, hoje destinados ao pagamento da Valorização de Desempenho Profissional, a VDP, para complementar um reajuste salarial que seja uniforme a todos os servidores.

Saúde na Escola

O “Programa Cuidando da Saúde Estudantil”, voltado para os alunos da rede estadual, do Ensino Fundamental I e do Ensino Médio, garantindo a assistência nos atendimentos médicos, odontológicos, fonoaudiológicos e psicológicos, foi criado com a finalidade de elevar a qualidade do ensino e o nível de aprendizagem dos estudantes.

Entre os programas que foram postos em prática estão o da Saúde Bucal, atendendo, principalmente, estudantes da zona rural, e que deverá ser ampliado para o interior do estado; e de cuidados com a visão, por meio de profissionais de oftalmologia, o chamado projeto Olhar Digital. O programa organizou uma triagem com 1.200 atendimentos. Desses, 392 alunos foram diagnosticados com algum problema de visão e encaminhados para a Fundação Hospitalar para exames mais detalhados. O programa viabilizará ainda a aquisição de óculos.

Sorriso Saudável

O projeto Odontológico denominado Sorriso Saudável e Feliz já atendeu 2.447 alunos nos consultórios escolares e realizou 16.943 procedimentos como extrações, limpezas, restaurações, tratamento de canal, aplicação de flúor e a colocação de aparelho ortodôntico para aperfeiçoar o sorriso e a saúde bucal. O programa conta com 15 consultórios escolares em Rio Branco e dois em Cruzeiro do Sul. São 52 novos alunos iniciando o tratamento com uso do aparelho ortodôntico, este ano e 300 estão em tratamento de manutenção do aparelho.

Mais um Colégio Militar

Cruzeiro do Sul recebeu a primeira escola militar do interior do estado. Pela primeira vez, a segunda maior cidade do Acre contou com um colégio de ensino militar, inaugurada pelo governador Gladson Cameli.

Economia

Saneamento de contas

“O cenário é pagar e pagar em dia”. A frase tornou-se um mantra da administração do governo Gladson Cameli nesses primeiros seis meses. Ainda em fevereiro, a Secretaria de Fazenda anunciava a provisão para o décimo terceiro de 2019, rumo ao equilíbrio de contas.

Novos empregos na Construção Civil

Dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) sinalizam aquecimento da economia. Na Construção civil no Acre foram gerados 4.454 postos de trabalho, entre abril e maio.

O mito dos cofres polpudos

A administração estadual desmentiu informações de que teria mais de R$ 1 bilhão em conta, já que o governo passado deixou apenas R$ 8 milhões em caixa. Na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, o diagnóstico das finanças do Estado foi mostrado aos parlamentares para que não pairassem dúvidas sobre a desinformação de que o Estado teria R$ 1,23 bilhão sobrando em caixa.

Agronegócio

Ramais para impulsionar a produção – O governador Gladson Cameli reafirma que está trabalhando para que o agronegócio seja a saída para o crescimento do estado. O governo vai liberar mais de R$ 94 milhões, nos próximos dias, para a segunda etapa de abertura de ramais, como parte do Programa ‘Ramais do Acre’. Esta foi uma das ações de seis meses da atual administração, que já trabalha na recuperação de mais de 5 mil quilômetros de estradas vicinais em todo o estado.

Comércio com o Peru

A importação e a exportação de produtos agrícolas foram assuntos tratados com a ministra da Agricultura do Peru e o governador Gladscon Cameli. O governador ressaltou em Lima que o agronegócio é uma das principais diretrizes de sua gestão para alcançar o franco desenvolvimento econômico por meio da produção rural.

Mais de R$ 18 milhões investidos na cadeia de suínos

Como parte do programa de valorização do homem do campo, o Governo do Estado do Acre entregou pelo menos 33 licenças ambientais a produtores de suínos do município de Epitaciolândia, gerando novos investimentos no valor de R$ 18 milhões para a região, considerada corredor estratégico para as exportações de cortes de suíno aos mercados asiáticos e latino-americanos, via frigorífico Dom Porquito.

