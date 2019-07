GladsonC: ‘Licitações nas secretarias’ (presta atenção, excelência!)

gladsonc licitação #

Gladson apresenta cronograma de obras para empresários da construção civil

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu nesta terça-feira, 2, empresários do setor da construção civil para apresentação do cronograma de obras que será executado a partir deste ano em vários municípios.

(…)

Ao todo são 123 benfeitorias que serão retomadas em breve e que devem ser concluídas até o fim de 2019. A estimativa é que 1,1 mil empregos diretos sejam gerados apenas na construção civil.

(…)

Cameli anunciou ainda aos empresários que os processos licitatórios devem passar por mudanças. A proposta é que cada secretaria fique responsável por suas próprias licitações, tornando os procedimentos menos burocráticos.

De acordo com a secretária de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), Maria Alice Araújo, somente no Departamento Estadual de Pavimentação e Saneamento (Depasa) somam 42 contratos no valor de R$ 99 milhões.

(…)

Em tempo: GladsonC faz o jogo dos que querem criar as panelas nas secretarias….é a volta das décadas de 80 e 90 no Acre…dè javú na administração pública

Em tempo 2: alguém precisa avisar a Gladsonc que descentralizar o controle das licitações é um erro estratégico do governo…

Em tempo 3: quem pôs essa ideia na cabeça do governador?…presta atenção, excelência!

Em tempo 4: depois de 20 anos sendo o controle das licitações centralizadas, GladsonC cede as pressões e as licitações passarão a ser feitas nas secretarias…., na opinião de um experiente membro da gestão passada, o governo tornará o processo de controle fragilizado‘. Pior para o governo e para os recursos públicos.

J R Braña B.

