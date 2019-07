Repúdio: Nota dos Magistrados é para GladsonC (embora não pareça)

repúdio #

J R Braña B.

O governador GladsonC disse no seu programa de rádio semanal, na Aldeia, que os ‘policiais têm medo do Judiciário’ e que esse medo estaria prejudicando o combate à violência no Estado.

A repercussão aconteceu a partir da fala do governador e não da manifestação de alguns policiais, que ninguém nem soube.

A Associação dos Magistrados não ficou calada…a nota a seguir não cita o governador, mas é como se citasse…o responsável pelo aparelho policial é quem foi eleito e foi o eleito que pôs a boca no mundo com o objetivo de expor suposta incorreção da Lei no combate à violência.

O governador do Acre repetiu o seu mito, o capitão….e seu deu mal

A ASMAC não deixou barato:

NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Associação dos Magistrados do Acre – ASMAC – entidade reconhecida por lei como de utilidade pública, ao tempo em que manifesta o mais elevado respeito pelo trabalho desenvolvido pelos policiais militares, torna público o seu veemente repúdio à nota subscrita pelo SGT PM Kalyl Moraes, com críticas irresponsáveis à atuação do Poder Judiciário.

O texto, a par de desconsiderar a relação harmônica construída entre o Poder Judiciário e a Polícia Militar, denota precipitação e imaturidade do subscritor, com críticas apaixonadas e desvinculadas dos dados constantes do processo judicial, que indicam que a prisão foi maculada de gravíssima ilegalidade.

As decisões do Poder Judiciário em audiência de custódia estão em harmonia com o que determina a Constituição Federal, a legislação penal e processual penal e a resolução 213/2015 – CNJ, equidistantes das paixões próprias dos lamentáveis fatos, em seu compromisso de garantidor dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. A independência e valorização da magistratura são pilares do Estado Democrático de Direito, pois são os juízes os garantidores das liberdades públicas. Dessa forma, a execração pública da magistratura representa atentado contra a própria Democracia.

A ASMAC lamenta o oportunismo político das manifestações decorrentes da operação policial e reitera que não admitirá qualquer tipo de interferência na independência e imparcialidade dos magistrados acreanos.

Rio Branco-AC, 1o de julho de 2019

Danniel Gustavo Bomfim Araújo da Silva

Presidente da Asmac

