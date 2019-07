Depasa, melhor notícia da semana: GladsonC descarta privatização

depasa #

Gladson Cameli reúne equipes e discute planejamento estratégico do Depasa

Nessa perspectiva, o governador Gladson Cameli se reuniu nesta quarta-feira, 3, com equipes da área operacional do Departamento Estadual de Água e Saneamento (Depasa).

Com a participação de trabalhadores dos setores de captação, tratamento e distribuição de água em Rio Branco, o encontro foi aberto com uma explanação sobre as ações já realizadas com o objetivo de fortalecer o trabalho do Depasa na capital e interior do estado.

Representantes dos sindicatos de classe também se fizeram presentes. Questionado sobre a possibilidade de privatização, Gladson Cameli descartou, informando que isso não está nos planos de sua gestão. “Ao contrário, nosso desejo é trazer de volta o Saerb, no que depender de nós, é o que faremos”, disse o governador (GladsonC).

