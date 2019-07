Moro: ‘Delação de Cunha? Não!’ (Escândalo em cima de escândalo)

pha #

Pois é: A Veja e The Intercept revelam que Moro não quis de jeito nenhuma uma delação de Eduardo Cunha….Por que Moro nunca quis uma delação do bandido Eduardo Cunha, o canalha que instalou o impeachment sem crime da Dilma?

Claro, a delação de Cunha desmoralizaria os golpistas e o impeachment arranjado teria que ser anulado.

Mas vamos lá:…assistam PHA e depois leiam o Em Tempo:

PHA pede a prisão de Moro para que ele ‘não destrua provas’.

Em tempo: muita gente não entendia a função constitucional de um juiz…talvez a maioria do povo….esse escândalo revelado pelo The Intercept está servindo inclusive para que as pessoas entendam o papel de um juiz….um juiz de fato e de direito…não um juiz parcial e seletivo.

Em tempo 2: o Papa Francisco também ajuda a explicar como deve se comportar um juiz…

J R Braña B.

