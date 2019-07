trabalho infantil #

O problema do Brasil é o desemprego de adultos, a entrega do patrimônio público para estatais estrangeiras,a entrega do pré-sal a petroleiras de fora etc etc…e o presidente fake, do desgoverno cupim – vem falar que apóia trabalho infantil…claro, pros filhos dos outros…porque os dele nunca trabalharam na infância….

Só essa fala (de apoio a trabalho infantil) já demonstra um sujeito (presidente, pasme) sem noção, no mínimo com alguma disfunção…mas isso é tudo medido…falar coisas atrasadas, conservadoras como essa tem um publico que apóia…e é assim que esse desgoverno vai se mantendo…com a ajuda de imbecis.

Enquanto a soberania do Brasil e a sua aposentadoria pública vão pro espaço…

Opinião: Bolsonaro defende trabalho infantil num país cheio de adultos desempregado https://t.co/1CgUR4uu6N — UOL Notícias (@UOLNoticias) 5 de julho de 2019

Em tempo: o Brasil vive a escuridão….não será por muito tempo.

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre.