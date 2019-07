gladsonc #



Em tempo: GladsonC copia Bolsonaro em tudo…em quase tudo…

Em tempo 2: militarizar o serviço público é o absurdo dos absurdos…

Em tempo 3: a energia e recursos que vão ser gastos para construir colégios militares nos principais municípios é uma coisa sem sentido…militarizar a Educação…pra quê? Por que não construir escolas regulares nas cidades do Acre? A Educação deve ensinar ao menino/a ser cidadão….ah, a Educação não é prioridade no Acre

Em tempo 4: e por último, a saúde…o governo pôs uma secretária de DNA militar e seus principais assessores são militares importados de outros estados, segundo o ac. Na sua entrevista no rádio na segunda, a secretária de saúde (Mônica Canaan) falou como uma autêntica sargento…e disse respondendo à pergunta do apresentador Júnior César: ‘Se disciplina, foco, organização for ser linha dura, seremos então linha dura’…

Em tempo 5: todo mundo sabe da desorganização nos serviços públicos do Acre …mas não será o modelo centralizador, autoritário e militar que vai resolver o problema.

Em tempo 6: nem os buracos da BR-364, a rodovia do fim do mundo que liga Rio Branco a Sena, eles, os militares, conseguem tapar com eficiência….

J R Braña B.

