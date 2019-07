pha #

Na madrugada de hoje fui dormir preocupado:

Com a cirurgia delicada, nesta manhã, de minha mãe de quase 80 anos…em Goiânia…que saiu tudo bem e ela segue se recuperando.

Também fui dormir tensionado com a viagem de meu filho João Lucas, do Recife a Brasília, num busão de estudantes, para o Congresso da UNE…para completar, a bateria do celular dele descarregou e busão da UNE não tem carregador, claro…é aqueeeele tipo de ônibus…quem foi estudante esclarecido sabe…

Tudo bem…os meninos da UNE do Recife já estão atravessando a Bahia (última informação da manhã) e minha mãe vai aos 150 com tranquilidade e com a força da sua natureza.

Mas esta quarta, estava escrito, prometia um choque.

Paulo Henrique Amorim morreu de infarto no Rio de Janeiro na noite de terça.

PHA inaugurou entre os blogueiros do Brasil o mais inteligente e contundente veículo de denúncias contra a Casa Grande.

Mais de 100 processos respondia (de juízes, delegados da PF, procuradores do MP, ministros do STF, e até de um jornalista e diretor da Globo…emissora que PHA contou suas entranhas como ninguém nesses últimos tempos…

PHA era único: era capaz de gravar uma passagem de cinco minutos em frente de uma câmera sem ler e sem repetir uma única palavra….com aquele sotaque carregado carioca característico…talvez o melhor repórter que a Globo já pôde contar.

Logo que ele criou o Conversa Afiada (passou pelo IG, Uol antes do CAF) enviei uma mensagem por e-mail sugerindo que ele precisava conhecer o Acre…e a resposta dele:

-Ah…Claro, João, eu gostaria de ir ao Acre.

Minha ideia era ele ser convidado por uma entidade aqui para um bate-papo sobre sobre comunicação, política e internet…até cheguei a sondar uma entidade para trazê-lo a Rio Branco…em vão.

Na mensagem escrevi que tinha nascido num lugar chamado Sena Madureira….mas vivia na capital Rio Branco havia 50 anos…

Tempos depois…ele faz um vídeo detonando os lavajateiros e cita Sena Madureira…(defendendo que um dos esnobes lavajateiros que fez carnaval numa condução coercitiva fosse transferido…. para onde????….para ‘Sena Madureira’)

(Reveja aqui no oestadoacre PHA citando Sena Madureira…)

Bem…pra mim foi um choque a sua morte…

Porque oestadaocre se inspira (va) no CAF, com menos competência, recursos e talento, óbvio.

Estou pensando ainda: como PHA inventa de morrer agora, exato quando mais o Brasil precisa dele para ajudar a enfrentar esse governo do mal que se instalou no nosso país???

PHA foi uma vítima desse governo insano…acovardada, a Record, o afastou do Domingo Espetacular por pressão política do Planalto.

O que posso dizer mais?

Paulo Henrique Amorim, tricolor pó-de-arroz como este blogueiro de fim de mundo – não tinha o direito de ir embora agora.

Mais do que ninguém ele merecia viver para ver ‘a canoa virar’….e ela vai virar.

J R Braña B.

