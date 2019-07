sinteac #

Falta o Sindicato da Saúde fazer o mesmo agora e pedir desculpas ao servidor por ter metido os pés pela cabeça durante a campanha eleitoral.

Nota do Sinteac

SINTEAC PODE RECORRER AO JUDICIÁRIO

Atenção, professores e funcionários com graduação, a Secretaria Estadual de Educação (SEE), publicou edital da certificação para eleição dos gestores escolares. Não chamaram o Sindicato para construção do edital. Esta Secretaria exclui a Participação do SINTEAC. Mas, já verificamos que o edital contém vários erros, inclusive o descumprindo assim a Lei de Gestão Democrática. Iremos entrar com recurso e, se necessário, com ação judicial.

A Secretaria tem tido uma postura pior do que a gestão anterior. Não chamaram o SINTEAC para construção do edital. Não respeita o SINTEAC como representante da categoria não chamando para apresentar o que pode ferir o direito do trabalhador em educação.

(…)

