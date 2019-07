daime gov #

Cameli atende demandas de membros e lideranças do Santo Daime e União do Vegetal

Governador assegurou mudanças no projeto do novo anel viário de Rio Branco e disse ter profundo respeito por religião fundada no Acre há quase 100 anos

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu na manhã desta quarta-feira, 17, membros e lideranças da União do Vegetal e do Santo Daime, religião criada no Acre na década de 1930 por Irineu Serra.

(…)

O governador Cameli afirmou que o pedido é justo e garantiu aos presentes que o contorno rodoviário será desviado de maneira que não interfira nos hábitos tradicionais do local.

-Quando iniciarmos o projeto, vamos achar uma alternativa que não venha afetar a comunidade, mas que a gente possa ver os dois lados e que possamos atender esta reivindicação e encontrar a melhor solução referente a esta importante obra para a nossa capital – declarou.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre