História das cartas: jogo de baralho é mais antigo do que você imagina

A história das cartas: o jogo de baralho é mais antigo do que você imagina

Presente em diversos momentos das nossas vidas, o baralho é um aliado para brincadeiras e momentos de descontração entre amigos. Com a versatilidade única de abrigar diversos jogos em um só elemento, é possível adaptar jogos antigos sem grandes dificuldades. Mas você já parou para pensar na história das famosas cartas e seus naipes?

De acordo com a revista Super Interessante, https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiu-o-baralho/, o baralho tem origem chinesa, por volta do século X. Assim como hoje, as cartas eram divididas em quatro naipes, mas a simbologia era feita em ideogramas. Sua forma também era bastante diferente daquilo que temos hoje: eram tiras de papel, bem simples, marcadas com conchas, pedra, ossos e flechas. O uso também não é o mesmo que a maior parte das pessoas faz hoje, pois essas cartas eram usadas em rituais de adivinhação.

Contudo, não era o que conhecemos por tarot – esse só vai surgir um pouco mais para frente, na França, que, aliás, teve uma influência muito importante na definição do baralho moderno e seus naipes.

A chegada das cartas na Europa, pelas mãos dos árabes, não é muito bem desvendada. Até onde se sabe, os naipes já assumiam uma forma similar ao que estamos acostumados a ver hoje em dia. Documentos oficiais do século XIV, oriundos de diversos países europeus, dão conta de atestar que o uso do baralho se espalhou rapidamente pelo continente. O tarot, na essência do que se sabe hoje em dia, tomou forma no século XVI, pelos franceses, que também desenvolveram o conceito do baralho moderno que conhecemos hoje, com 52 cartas.

Os naipes também têm uma história interessante. Cada um deles representa uma parte da sociedade na época de sua criação, conforme aponta o site https://temporalcerebral.com.br/historia-design-baralho/. Ouros simboliza as moedas de ouro e, portanto, os comerciantes. Espadas simboliza os militares e copas, o clero. Por fim, o naipe de paus refletia a classe proletária.

Quanto aos elementos, novamente a Super Interessante, em https://super.abril.com.br/mundo-estranho/como-surgiram-os-naipes-do-baralho/ conta algumas curiosidades do baralho, como por exemplo a carta Ás, representando a primeira carta, que acredita-se ser de influência alemã. Já o curinga, temido em alguns jogos e louvado em outros, foi uma inserção de origem inglesa, que também inseriu o Rei, a Dama e o Valete.

O baralho moderno é uma mistura de elementos e influências históricas, cujo design atingiu patamares universais e denota presença global em todos os países, resguardadas algumas diferenças em um ou outro detalhe. Versátil, é capaz de se encaixar como ferramenta em praticamente qualquer tipo de jogo e abraça facilmente tardes e noites de diversão e risos.