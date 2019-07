sintesac #

Do Sindicato da Saúde

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Acre, Sintesac, realiza agenda nos municípios do Vale do Juruá com toda a direção, inclusive com o presidente Adailton Cruz. Os servidores de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima

e Rodrigues Alves ouviram dessa comissão sobre a negociação com o governo do estado. O movimento grevista está a cada dia virando uma realidade e ganha força e todo o estado.

Ao ser informados sobre os pontos principais da proposta de regulamentação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração, PCCR, etapa alimentação, situação do Pró-Saúde e ausência de avanços nas negociações

até o momento, 100% dos trabalhadores da região apoiaram a greve. As unidades de saúde de todos esses municípios foram visitadas. A adesão em massa indica que esse será o maior movimento grevista no setor dos

últimos anos.

Em tempo: trabalhadores vivendo em condições precárias não podem mesmo deixar o governo em paz

Em tempo 2: estão vendo, professores!

J R Braña B.

