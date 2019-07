gov acre #

Nota da Secretaria de Com do Gov do Acre

Em tempo: em pleno século XXI…vergonhoso!

Em tempo 2: só no Acre que o próprio governo denuncia ataque à liberdade de imprensa de um prefeito aliado…se contar, ninguém acredita!

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre…indomável, livre e na contramão do resto…