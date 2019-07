labrador #

Visitamos o Batalhão de Operações Especiais da PMAC para conhecer a CPCães.

Conheci o labrador Dante, que, no último dia 14, auxiliou a Polícia na apreensão de 30 quilos de droga no Bairro Santa Helena.

Nos comprometemos a auxiliar no fortalecimento da companhia, buscando recursos para a melhoria das condições de trabalho, treinamento e criação dos cães – Gov GladsonC