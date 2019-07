sintesac saúde #

É militarização do serviço público!!! Daqui a pouco haverá ordem unida…todos perfilados marchando em frente ao PS da capital…nas escolas, nas secretarias, na OCA, na Arena da Floresta…um horror completo!

Enquanto isso..o que importa mesmo, a saúde pública, segue um caos….

Do Sintesac

NOTA DE REPÚDIO

O Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Acre – SINTESAC, vem a público registrar o seu absoluto repúdio a conduta truculenta, agressiva, aética e desrespeitosa do Secretário Adjunto de Estado da

SESACRE, coronel Joge Fernando Rezende, junto a equipe plantonista do Hospital de Urgência e Emergência – HUERB.

Na noite de ontem (22/07/2019), o secretário se dirigiu ao HUERB, e na sala de observação adulto, determinou a transferia uma paciente para a CLINICA MÉDICA FEMININA – CMF, mesmo tendo outros à espera há mais tempo, não sendo possível, em razão da grande demanda que estava a frente de sua paciente e pela falta de colchão para o único leito disponível, no entanto, sem respeitar os fluxos, de forma muito agressiva, e arrogante, gritou com a equipe plantonista da CMF, e do setor de regulação, equipes femininas, imputando as mesmas toda imperiosidade do cargo, insinuações e humilhações, por fatos alheios a responsabilidade das equipes.

Diante dos fatos, registramos a nossa solidariedade e apoio as mães de família que estavam de plantão, ao tempo em que lamentamos e repudiamos veemente a postura ignóbil, arcaica, truculenta, desrespeitosa e

desproporcional, de um gestor público, alheio a nossa realidade, e bem longe de assimilar, os principios básicos que norteiam a gestão pública, o respeito, a ética, a impessoalidade e a moralidade.

Jamais deixaremos que nossos colegas, sejam ainda mais, desrespeitados, agredidos, ameaçados ou responsabilizados pelas mazelas de um sistema, aonde nós, somos apesar de todo o esforço, sobrecarga, e empenho, apenas mais vítimas de um sistema falho, e recheado gestores com postura desarrazoada e incompatível com os ideais de crescimento.

Comunicaremos os fatos ao parlamento acriano, aos conselhos de classe, disporemos do nosso corpo jurídico a equipe agredida, e esperamos que o governador reflita sobre suas escolhas.

Jean Marcos Lunier

Presidente em Exercício

