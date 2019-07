min da economia #

Número de admitidos foi maior em junho: 2.095 (0,31%) e o saldo foi de 247 empregos no mês de junho no Acre.

Nos últimos 12 meses, porém, o saldo é negativo: foram contratados 26.555 e demitidos 26.682, variação -0,16% (desses 12 meses, 7 são do governo GladsonC).

O Acre registrou saldo positivo no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) de junho, com 247 novas vagas. A variação foi de 0,31% em relação ao estoque do mês anterior. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (25) pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia.

A geração de empregos na economia acreana foi impulsionada pela Construção Civil, com 119 contratações. Também tiveram saldos positivos Serviços, Indústria de Transformação, Agropecuária e Serviços Industriais de Utilidade Pública (confira tabela).

