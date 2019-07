pesquisa sedução #

Passei parte deste sábado pensando nos números do Controle da Data (61% aprovam o governo GladsonC)…

Verdade é que tentei encontrar feitos administrativos nesses sete meses e pouco ou quase nada há o que exaltar….mas há, sim, o que exaltar no governador do Acre: a sua empatia com o público.

GladsonC fascina os pobres e os privilegiados locais…ele é uma pessoa alegre, feliz…e isso é bom…

É leve de espírito…(até perguntei esta semana….de quê tanto ri GladsonC em Manaus?)

E na frente de um celular, câmera de TV…então…GladsonC é um sorriso só…ele sabe que o povo adora político alegre…e não há coisa pior que político carrancudo no poder, mal-humorado, dando coice em assessores, aderentes e até aliados…

Pessoas infelizes não combinam com a política…(Bolsonaro é o exemplo-mor!)

GladsonC é craque em hipnotizar pessoas…sorrindo!….

E esse será o seu maior trunfo nesses quatro anos…

…porque a sua gestão ainda carece de um algo mais (de um plano de governo real).

J R Braña B.

E no Amapá….o BraZil atual: assassinato….ex-senador Capiberibe, que já foi secretário no Acre, no Governo Nabor Junior, denuncia.

Garimpeiros invadem Terra Indígena Waipi e assassinam Cacique com requinte de crueldade. pic.twitter.com/x3ddOLjeDn — João Capi (@joaocapi) July 27, 2019

