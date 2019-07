é o contrário #

Medida nada audaciosa pretendida pelo governo só vai deixar ainda mais o tesouro com a corda no pescoço diante dos maiores agiotas do Brasil….

Não é vender ‘dívidas’ aos bancos, mas, sim, os bancos assumirem as dificuldades do Tesouro Local em contrapartida dos bilhões em benefícios que o Acre concede todo santo mês a essas instituições financeiras.

O governador precisa conhecer o conselho do Guilherme!

Os bancos (os que detêm as contas do tesouro, especialmente) são os grandes devedores do Estado do Acre, GladsonC!

Eles exploram o filé dos salários dos servidores (e repasses de toda ordem) e nada dão em contrapartida ao povo e ao Estado….!

Acorda, excelência!

J R Braña B.

