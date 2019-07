um ser #

Da ex-Presidenta Dilma (derrubada por um Congresso canalha) no seu TT.

Dilma: Bolsonaro desconhece imperativos morais!

A Presidenta Dilma Rousseff foi ao Twitter na tarde desta segunda-feira, 29/VII, para comentar os ataques do Presidente (sic) Bolsonaro ao presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, e ao jornalista Glenn Greenwald, editor do Intercept:

1 Deliberadamente, Bolsonaro não respeita limites institucionais e desconhece imperativos morais. Sente-se autorizado a ameaçar de prisão o jornalista americano Glenn Grenwald, que vive com sua família no Brasil e vem denunciando os desmandos da Lava jato e do ministro da Justiça.

2 E se acha no direito de insinuar, de forma vergonhosa, cúmplice e desumana conhecer as condições do desaparecimento, ou melhor, do assassinato, durante a ditadura, de parente do presidente da OAB, instituição que cumpriu seu papel e preservou os direitos de um advogado.

3 Primeiro, a tentativa de intimidar com ameaça de prisão, ferindo a liberdade de imprensa; depois, a intimidação pelo terror, insinuando conhecer as condições do assassinato do pai do presidente da OAB em plena ditadura, em uma espécie de tácita e vergonhosa cumplicidade.

4 Ao misturar, mais uma vez, truculências e ameaças em declarações públicas, Bolsonaro insufla ódio e violência. Só nos regimes autoritários e fascistas o presidente ameaça prender, homenageia a tortura e se vangloria dos assassinatos cometidos durante a ditadura.

