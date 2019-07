mara #

Estaria o vice-governador Rocha (seu irmão) incentivando a rebeldia contra GladsonC?

Mara, verdade, demonstra ter personalidade própria…e constrange o próprio vice junto ao governador.

Falta só mudar o voto que deu na De(forma) da Previdência, no primeiro turno, e votar correto em agosto na segunda votação….

Sim, Mara…o teu presidente está se isolando…até o ex-prefake João Dória (que a deputada admira) já está pulando fora do ser repulsivo e que dá nojo que habita o Planalto, como diz a jornalista Mirian Leitão….

J R Braña B.

