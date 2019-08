GladsonC na Expoacre: ‘Muito leve leve….’ (v)

GladsonC #

Com ajuda do poeta João Ricardo (Secos & Molhados)…trechinho de Amor.

(…)

//Leve, como leve pluma

//Muito leve leve pousa

//Muito leve leve pousa

(…)

O governador feliz na Expoacre troca passos com o robô…muito leve leve…

Em tempo: o governo é uma diversão para GladsonC.

J R Braña B.

O que seria o trânsito sem o semáforo rojo? Assista

Drivers couldn’t believe their eyes as a small plane made an emergency landing on a road in Washington state. https://t.co/eKZdiGVpnG pic.twitter.com/tII22rTinN

— ABC News (@ABC) August 2, 2019