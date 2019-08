orla do 15 #

Governo GladsonC marcaria um ponto na história da capital se construísse casas (vários prédios de quatro pisos em condomínios fechado padrão MCMV) no lado inverso do Rio Acre e transferisse os moradores para esses apartamentos em troca de suas casas/terrenos à beira do barranco…em condições dignas de moradia.

Ganharia todo mundo: a cidade, moradores e a região, que valorizaria muito.

A urbanização começaria na curva do ‘rabo da besta’ e se estenderia até a curva do rio…chegando ao posto Triângulo.

Pronto…já estou torcendo para que a ideia saia do vídeo-promoção do governo abaixo:





Em tempo: governador Binho sonhou com a orla do 15.

J R Braña B.

