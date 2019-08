é inaceitável #

Nas cordas pelas revelações do The Intercept_, Folha, Veja, El País, a operação Lava Jato e ministro Moro tentam cartada ilegal transferindo Lula, um ex-presidente, para um presídio comum.

Lula tem direito a uma sala de Estado Maior como ex-presidente.

O presídio de Tremenbé, SP, é uma ameaça à segurança e à vida de Lula.

Portanto, mais do que transferência, a liberdade de Lula é urgente que aconteça.

Maia critica transferência de Lula e diz que atuará com PT para derrubar decisão https://t.co/uOhbUYbH6s

O ex-presidente Lula já tem direito ao regime semi-aberto há alguns meses. Aplicação literal do artigo 387, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal. Não entendo as razões jurídicas para este óbvio direito lhe ser negado. A lei não é para todos ?

— Flávio Dino 🇧🇷 (@FlavioDino) August 7, 2019