perseguição #

Perseguição: Querem matar Lula no presídio de Tremenbé?

Variadas vozes na câmara dos deputados (de vários partidos) saem em defesa da justiça e denunciam a perseguição de uma juíza do Paraná contra o ex-presidente Lula, que está sendo transferido para o presídio de Tremenbé, SP.

Mas tudo tem uma razão: as revelações do The Intercept_desmoralizaram a farsa da Lava Jato e do ex-juiz-parcial Sérgio Moro e agora a vingança é a regra da justisssssssa.

Assista sessão ordinária na câmara dos deputados:

J R Braña B.