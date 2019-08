Dep Edvaldo Magalhães, no FB:

Reduzir impostos para as grandes empresas de aviação (GOL e LATAM) não nos trouxe benefício algum. Nós, acreanos, continuamos pagando preços absurdos em passagens aéreas!

Dessa forma, propomos e defendemos que o governo conceda o desconto exclusivamente para o transporte aéreo público na modalidade táxi aéreo, beneficiando apenas as empresas do nosso estado.

Quem não respeita o consumidor, não merece desconto!

Em tempo: reforçando…a prioridade deve ser o transporte regional…no próprio Acre e entre Estados… É a única forma de enfrentar essas empresas aéreas brasileiras e seus preços desonestos.

J R Braña B.