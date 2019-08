mais um refis #

São os mesmos do tempo do PT que controlam o governo e os recursos do Estado….são capitalistas da iniciativa privada (privada de iniciativa) que não vivem sem o Estado ajudar….traduzindo: o Estado bondoso é deles….o Estado precário, saúde, educação, segurança, desemprego, este Estado é o da maioria.

São os mesmos beneficiados que farão 10 bolos no próximo governo.

AnGA (Governo do Acre)

(…)

O Refis, programa de regularização de créditos decorrentes de débitos com tributos administrados pela Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), esteve na pauta principal de encontro entre empresários acreanos e o governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, na noite desta quarta-feira, 7, na sede da Associação Comercial, Industrial, de Serviços e Agrícola do Acre (Acisa).

(…)

