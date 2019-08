senado previ #

Eles querem fechar a conta da sua aposentadoria pública em 30 dias

Se as coisas na Câmara dos Deputados já não foram boas para os servidores públicos e trabalhadores do setor privado, aguarde a tramitação do projeto da Reforma da Previdência no senado.

Os Estados serão incluídos no pacote…e a ideia da capitalização (do banqueiro Paulo Guedes para dar mais dinheiro aos bancos) volta com tudo.

Não há esperança no Senado para os servidores públicos do Acre (nem para os outros Estados)….se preparem!

Já falei aqui: temos um parlamento voltado aos interesses dos ricos, dos patrões…nos últimos tempos só piorou…

Em tempo: pra começar, o relator da reforma da previdência, que impacta a vida do trabalhador – a VIDA, repito, é um empresário senador…o mais rico entre os senadores….e todos acham isso normal…um empresário no comando de uma reforma que vai mudar a vida dos trabalhadores.

J R Braña B.

