Argentina mostra o rumo: Frente de Todos (Brasil terá sua Frente Ampla?)

Frente de Todos, com Alberto Fernández e Cristina Kirchner, sai à frente na Argentina e sinaliza mudanças em outubro na corrida presidencial.

Segundo a imprensa argentina, o clima de velório no comitê do atual presidente neoliberal Macri dá a tônica.

As chamadas ‘paso’ (primárias abertas, simultâneas e obrigatórias) são um espécie de filtro, uma prévia no sistema argentino…os candidatos ou chapas que não conseguirem pelo menos 1,5% dos votos ficam de fora do primeiro turno das eleição que acontecerá em outubro.

