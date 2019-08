fiscal do iptu #

O ac escancara nesta manhã uma dívida de IPTU ao município de um dos empresários hoteleiros de Rio Branco que sempre transitou com desenvoltura nos salões decisórios dos governos do Acre…sempre…!

Mas o ac diz que o fiscal da prefeitura (PGM) não consegue intimá-lo com a conta pendente do IPTU….pois não o encontra….ka ka ka!!!!

Uma sugestão: poderia ir ao aeroporto…e ficar na porta da aeronave…

Talvez só GladsonC e Rocha (governador e vice), nos dias atuais, tenham mais hora de voo do que esse empresário hoteleiro, que não disfarça seu ódio de classe contra a esquerda na sua conta do TT todos os dias…(vê abaixo o que ele gosta de retuittar…de preferências só assuntos contra o PT e esquerda em geral)

Sempre compartilha notícias dos mais implacáveis perseguidores de Lula…como o dinheirista desmoralizado Deltan, o procurador da farsa da Lava Jato, como vêm demonstrando The Intercept, Folha, Veja, El País…

Aqui compartilha o que Reinaldo Azevedo, do UOL, diz que ‘tem jeito de armação, cheiro de armação etc’…que seria uma ligação do PT com o PCC….o empresário hoteleiro passa à frente a essa manipulação, essa fake news dos que estão nas cordas depois das revelações do The Intercept_.

E aqui, uma notícia contra o petista de Minas, governador Fernando Pimentel…isso para citar esses três…e não estamos nem citando o apoio incondicional ao Mito dele, o capitão do cocô dia sim e dia não…portanto, quem quiser acompanhar a militância de direita diária desse empresário que a prefeitura cobra IPTU, segundo o ac, dê uma mirada no seu TT…é este: @georgetpinheiro

Em tempo: esse empresário de hotel de Rio Branco sempre esteve (e está) nos círculos do poder do Acre…dias desses apareceu num vídeo dando tapinhas nas costas do governador, que dançava na Expoacre….incrível: mesmo ficando pouco tempo em terra firme….veja…

Em tempo 2: quem conhece de verdade esse empresário antiPT, quando o PT está fora do poder, claro – é o ex-governador Romildo Magalhães.

J R Braña B.

