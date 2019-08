tragédia nota #

Nota Pública

O Governo do Estado do Acre vem a público comunicar o acidente com um ônibus escolar da Secretaria de Estado de Educação e Esporte (SEE) na noite desta segunda-feira, 12, por volta das 19 horas.

O ônibus tombou a 80km de Cruzeiro do Sul, após o rio Liberdade, e transportava 31 estudantes que se deslocavam para o município, onde participariam nesta terça-feira, 13, da etapa estadual dos Jogos Escolares, na modalidade basquete.

O Governo do Estado do Acre mobilizou toda a equipe médica de emergência do Hospital Geral de Cruzeiro do Sul para prestar atendimento prioritário às vítimas. Até o fechamento desta nota, 25 passageiros haviam sido atendidos no hospital com escoriações leves e, destas, 7 receberam alta hospitalar e foram encaminhadas para um hotel da cidade. Um óbito foi confirmado da estudante K. P. da S., de 15 anos.

O Estado se solidariza com as vítimas do acidente e enfatiza, ainda, que permanecerá mobilizado para prestar a melhor assistência possível às vítimas e seus familiares, buscando apurar, em momento oportuno, as causas do acidente com o ônibus escolar.

Governo do Estado do Acre