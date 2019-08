agora vai #

AnGA (Gov do Acre)

Novos delegados de polícia do Acre recebem aulas de oratória e relacionamento com a mídia

Conceder entrevistas, falar com a imprensa e divulgar os resultados de inquéritos investigativos de interesse público fazem parte do dia a dia de um delegado de polícia. Pensando nisso, durante a academia para preparar os aprovados no último concurso da Polícia Civil, os alunos para o curso de delegado receberam noções de oratória e relacionamento com a mídia.

(…)

“Aplicamos uma metodologia teórica e prática. Tivemos discussão de grupo, gerenciamento de crise e o media training. Neste último, eles puderam experimentar a sensação de estarem sendo entrevistados e receberam noções de como se relacionar com a imprensa….., destacou a diretora de Comunicação do Estado, Mirla Miranda.

(…)

Em tempo: media training não ajudou Sérgio Moro, o juiz imparcial de Curitiba, quando foi à câmara deputados…

J R Braña B.