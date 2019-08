por que #

Diz o UOL que o deputado mais gastador do Brasil é Átila Lins (PP do Amazonas…amazonas!!!)…do mesmo partido do governador do Acre

Do UOL, em São Paulo 15/08/2019 04h00 (hoje, quinta)

Ninguém gastou tanto dinheiro com viagens de avião quanto os deputados federais Átila Lins (PP-AM) e Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Os dois ficaram no topo de um pódio formado pelos deputados federais que mais utilizaram o serviço nos seis primeiros meses de 2019, período em que a Câmara desembolsou R$ 19,4 milhões para esse serviço.

(…)

Você leu essa notícia na mídia Gladista do Acre?

Claro que não.

Mas a mídia Gladista-do-quarto-time insiste desinformar os incautos citando Perpétua, a única parlamentar federal do Acre que votou 100% a favor dos trabalhadores e dos servidores públicos este ano na Câmara.

É fato: Perpétua ficou 100% ao lado dos interesses dos mais necessitados!

Na votação da Reforma da Previdência (que prejudicará de morte os servidores e trabalhadores de menos poder aquisitivo) Perpétua foi A ÚNICA que ficou ao lado dos prejudicados professores, enfermeiros, trabalhadores de lojas, pedreiros, encanadores, policiais etc…

E o que o fizeram os gloriosos sete outros deputados federais do Acre?

Ficaram ao lado de Bolsonaro e do banqueiro Paulo Guedes e votaram contra os trabalhadores que Perpétua defendeu com o seu voto sem vacilar…

E o que fez a mídia Gladista/bucha? Não deu um pio…porque no fundo nem compreende o que está ocorrendo no país a esta altura do campeonato.

Perpétua

–Sempre trabalhei com responsabilidade, na defesa do Acre e do Brasil. Utilizo os recursos da verba parlamentar, exclusivamente, para exercício do trabalho do mandato. Fato este que já me colocou, por várias vezes, como a deputada mais atuante do Acre, registrado por jornais que usaram os números e dados da Câmara dos Deputados, quando comparou a atuação dos deputados federais do Acre

Mas isso não interessa a mídia Gladista/bucha do quarto escalão…

A mesma coisa será agora com a MP da Liberdade (do patrão) Econômica que está sendo apreciada na Câmara e quer flexibilizar que o empregado trabalhe aos Domingos sem receber 100% de adicional de hora-extra….Você tem dúvida de quem ficará novamente ao lado dos mais fracos?

Bem…o oficialismo precisa desgastar a deputada Perpétua porque ela é a unica parlamentar de oposição no Acre no plano federal…

Mas não faz isso, por enquanto – pelas penas de seus títeres conhecidos…faz com os suplentes, os do quarto escalão…eles mesmos se escalam, é verdade, para o serviço sujo para serem vistos e quem sabe…..

A vilania ‘jornalística’ aqui no Acre fez escola…

J R Braña B.

Gostou desse conteúdo? Ajude manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre