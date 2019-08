tente! #

AnGA (Gov do Acre)

[Caso a população queira participar, basta se dirigir À OCA essa semana ou acessar a plataforma pelo site]

Plataforma permite participação popular no planejamento do Estado

O Governo do Estado do Acre criou uma plataforma digital que permite a participação da população na elaboração do Plano Plurianual (PPA). Coordenada pela Secretaria de Estado de Planejamento (Seplag), através do site www.ppa.ac.gov.br, o cidadão terá a oportunidade de encaminhar propostas e sugestões relativas à administração pública para o quadriênio 2020-2023.

(…)

Em tempo: custa só acessar a internet (57% têm acesso no Acre, segundo o governo) e enviar sua contribuição…se não der em nada, paciência…você tentou!

J R Braña B.

