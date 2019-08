bolsonaro #

Guilherme Amado, da revista Época, revela estresse entre o presidente Bolsonaro e o seu ministro da justisssssa, o ex-juiz parcial de Curitiba, Sérgio Moro.

Se aproxima a queda do Conje?

Aliás, é recomendável ver como Lula o trata aqui nessa entrevista com Bob Fernandes

Época

A DISCUSSÃO DE BOLSONARO E MORO SOBRE O CADE

A relação entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro melhorou nos últimos dias, mas esteve em seu momento mais tenso há 15 dias, quando Moro cobrou Bolsonaro sobre a retirada da indicação dos nomes do Cade.

Ao saber que Bolsonaro pedira à Câmara que fosse retirada de tramitação a análise dos nomes de Vinícius Klein e Leonardo Bandeira Rezende para os cargos de conselheiro do órgão de defesa da concorrência, Moro pediu uma conversa com Bolsonaro, no Palácio da Alvorada, e tentou argumentar contra a decisão.

Bolsonaro defendeu sua medida, e Moro contra-argumentou. A conversa rapidamente evoluiu para uma discussão mais acalorada, e encerrou-se com Bolsonaro dizendo que estava tomada a decisão:

“Quem manda sou eu”.

