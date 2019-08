venda pedagogia #

Excelente notícia!

Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser o opressor – Paulo Freire



Após a intensa campanha da extrema-direita bolsonarista contra o legado e a obra do educador Paulo Freire, o livro “A Pedagogia do Oprimido” tem vendido mais em todo o país. Segundo a editora Paz & Terra, responsável pelas publicações de Paulo Freire, houve, no primeiro semestre deste ano, um crescimento de 60% na comparação com o ano passado.