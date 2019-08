corrupção #

Como acabar com a corrupção ? Se um órgão estiver investigando seu filho, acabe com o órgão e pronto ! Nova política

É assim que funciona nos dias atuais….

E mais desigualdade…

A FGV acaba de publicar novos dados da evolução da desigualdade social no Brasil. Atingimos o maior índice de desigualdade no último século. Ou seja, os mais pobres estão pagando o custo da crise dos capitalistas. Esse é o maior problema do Brasil.https://t.co/YKcwhqdGQS

