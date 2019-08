edvaldo concurso #

Dep Edvaldo Magalhães no FB:

Protocolei requerimento solicitando que a Mesa Diretora da Aleac convoque a Secretária de Planejamento e Gestão e convide a Procuradoria Geral do Estado, ainda nesta semana, para discutirmos, no âmbito da Comissão de Serviço Público, Trabalho e Municipalismo, acerca do edital do concurso para contratação de profissionais para o Depasa.

(…)

Precisamos olhar com solidariedade e reconhecimento para aqueles que dedicaram suas vidas ao saneamento do nosso Estado.