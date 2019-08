tesouro #

AnGA (Gov do Acre)

Governo do Acre economiza quase R$ 70 milhões e se destaca dos demais no Tesouro Nacional

O governador do Estado do Acre, Gladson Cameli, recebeu com satisfação o resultado do relatório da Secretaria do Tesouro Nacional, que insere o estado ente os únicos nove que reduziram despesas em 2019.

Nestes quase oito meses do novo governo Gladson Cameli foram economizados ao menos R$ 69 milhões, segundo a Secretaria de Estado da Fazenda, graças a uma política de austeridade que possibilitou cortar gastos, renegociar dívidas deixadas pela administração passada nas agências de crédito e honrar compromissos com fornecedores.

(…)