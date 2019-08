prof cláudio ezequiel #

De Cláudio Ezequiel, professor e ex-presidente do Sinteac, ao oestadoacre

-Essa decisão do governador e do secretário de educação de fechar turmas da EJA e de demitir Assistentes educacionais que fazem o acompanhamento aos alunos com necessidades especiais, é um gesto de irresponsabilidade e descompromisso com aqueles que mais precisam da educação.

Em tempo: EJA, incompetência….



