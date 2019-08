Aos professores, migalhas! (350 auxílio-alimentação ou 12% em 2020)

aos professores #

Na assembleia realizada pelo Sinteac esta semana, os professores foram informados da ‘proposta econômica’ do governo do estado:

12% de reposição….em, pasme, 2020….ou a opção de um auxílio-alimentação de R$ 350…

Menos de 100 dólares..menos do que um jantar básico de fim de noite de GladsonC e dos endinheirados da política do Acre no Piantella em Brasília…..

Um desrespeito oferecer 350 de auxílio-alimentação!

Uma excrescência em relação aos servidores professores que se arrasta há muito, mas muito tempo mesmo por aqui….

Sem luta e consciência, professores/servidores, governo algum responde com dignidade!

Em tempo: no TCE, os servidores recebem 2,8 mil de auxílio-alimentação (700 dólares) ao mês….mais do que o líquido de muitos professores no Acre.

Em tempo 2: o povo trabalha para bancar a felicidade das castas!

J R Braña B.

Ajude a manter oestadoacre…fulcral na mídia do Acre